شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن عودة محمود شبانة للزمالك رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن قطع استعارة محمود شبانة، مدافع الفريق، وعودته إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب فرج، عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: "شكرا محمود شبانة نجم نادي الزمالك، عاد لنادي الزمالك بعد طلب الزمالك، سموحة استرد مليون جنيه دفعها في الإعارة واسترد كامل المبالغ التي حصل عليها شبانة خلال تواجده بنادي سموحة".