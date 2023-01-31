- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن عودة محمود شبانة للزمالك رسميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وكتب فرج، عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: "شكرا محمود شبانة نجم نادي الزمالك، عاد لنادي الزمالك بعد طلب الزمالك، سموحة استرد مليون جنيه دفعها في الإعارة واسترد كامل المبالغ التي حصل عليها شبانة خلال تواجده بنادي سموحة".
فرج عامر يعلن عودة شبانة للزمالك
فيما توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نظرائهم فى أسوان على ضم المغربى أحمد بلحاج مهاجم الفريق الأسوانى، لمدة 6 أشهر على سبيل الاستعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وكشف مصدر عن أن الصفقة شبه حسمت لصالح الزمالك، بعدما تم الاتفاق فى الاجتماع الذى كان منعقدًا بين طرفى الصفقة، على استعارة الزمالك أحمد بلحاج لمدة 6 أشهر مقابل 4 ملايين جنيه، وفى حالة الشراء النهائى بنهاية الموسم يسدد الزمالك 10 ملايين لفريق أسوان نظير شرائه.