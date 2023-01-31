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فرج عامر يعلن عودة محمود شبانة للزمالك رسميا

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن قطع استعارة محمود شبانة، مدافع الفريق، وعودته إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

وكتب فرج، عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: "شكرا محمود شبانة نجم نادي الزمالك، عاد لنادي الزمالك بعد طلب الزمالك، سموحة استرد مليون جنيه دفعها في الإعارة واسترد  كامل المبالغ التي حصل عليها شبانة خلال تواجده بنادي سموحة".

 


فرج عامر يعلن عودة شبانة للزمالك

 

فيما توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نظرائهم فى أسوان على ضم المغربى أحمد بلحاج مهاجم الفريق الأسوانى، لمدة 6 أشهر على سبيل الاستعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر عن أن الصفقة شبه حسمت لصالح الزمالك، بعدما تم الاتفاق فى الاجتماع الذى كان منعقدًا بين طرفى الصفقة، على استعارة الزمالك أحمد بلحاج لمدة 6 أشهر مقابل 4 ملايين جنيه، وفى حالة الشراء النهائى بنهاية الموسم يسدد الزمالك 10 ملايين لفريق أسوان نظير شرائه.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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