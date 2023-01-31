شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: حسم بيع أحمد بلحاج للزمالك غدا.. ولا نفكر فى بيع كامونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب منصور، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، أن هناك عرضا رسميا من نادي الزمالك لضم المغربي أحمد بلحاج، وهناك مفاوضات قائمة ما بين المستشار الشافعي صالح ومسئولي القلعة البيضاء، الزمالك يرغب في ضمه على سبيل الإعارة بنية البيع وهو المتفق عليه في الوقت الحالي؛ لأنه كان لدينا نية مشتركة برحيل اللاعب على سبيل الإعارة بنية البيع.

وقال منصور، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي إبراهيم فايق: "لا نرفض مبدأ البيع النهائي بالنسبة لبلحاج، ومن المنتظر حسم الصفقة غدا من الرحيل للزمالك وحتى الآن لم نتفق على الصفقة".

وأضاف منصور: "هناك عرضان من أندية كبار من الدوري المصري، منها سيراميكا، ولكن مَن خاطبنا رسميا هو الزمالك".

وتابع: "بخصوص عروض ديلسون كاموني، أكد أن هناك رغبة في الحفاظ على القوام الأساسي وعدم رحيل كل العناصر، واستقر الرأي على رحيل بلحاج فقط، بخلاف أنه العرض الأكثر جدية".

واستطرد: نسبة رحيل بلحاج إلى الزمالك تخطت 70%، مؤكدا أن أيمن الرمادي، المدير الفني، مستمر رغم المشاكل التي واجهته بسبب الظروف المالية الصعبة التي تواجهنا.

واختتم عضو مجلس إدارة نادي أسوان تصريحاته قائلا: "دعمنا فريق أسوان بعدد 8 صفقات حتى الآن، منهم أحمد أشرف ومحمد حمدي من الأهلي وحسام عرفات ومحمد مرسي وعلاء سلامة ومحمود فهمي وسيف العجوز وبلال السيد".