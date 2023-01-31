7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 / 1 / 2023 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها تلقِّى إبراهيم عادل نجم بيراميدز عرضا للاحتراف فى البرتغال، وتمسُّك الزمالك بضم عبد الله السعيد.

الزمالك يتفق مع أسوان على استعارة بلحاج مقابل 4 ملايين جنيه

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نظرائهم فى أسوان على ضم المغربى أحمد بلحاج مهاجم الفريق الأسوانى، لمدة 6 أشهر على سبيل الإستعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

غزل المحلة يتعادل مع البنك الأهلى 2/2 بهدف +90.. فيديو

تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره البنك الأهلى بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الزمالك يكثف مفاوضاته مع بيراميدز لحسم صفقة عبد الله السعيد قبل غلق باب القيد

يكثف مسئولو الزمالك، المفاوضات فى الوقت الحالى مع نظرائهم فى بيراميدز، من أجل حسم صفقة عبد الله السعيد قائد الفريق السماوى، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، والتى تنتهى بنهاية الشهر غدًا.

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على زيارة معسكر منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، المقام بالإسماعيلية في إطار الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 12مارس.

يعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال الـ48 ساعة المقبلة، اسم الخبير التحكيمي الأوروبي الجديد الذى يدير لجنة الحكام خلفا للإنجليزي مارك كلاتنبرج الذى تقدم باستقالته مؤخرا.