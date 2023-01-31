شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: الإقرار بعدم اللعب لغير الزمالك شرط الموافقة على احتراف إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي إبراهيم فايق، أن إدارة الزمالك اشترطت على إمام عاشور، لاعب الفريق الأبيض، التوقيع على إقرار بعدم اللعب لأي ناد داخل مصر غير الزمالك حال العودة إلى مصر من الاحتراف الخارجي.

وقال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي إبراهيم فايق: "الزمالك قرر وضع هذا الإقرار لتحصين نفسه خشية من انتقال اللاعب للأهلي أو أي ناد آخر غير الزمالك، إذا ما قرر العودة إلى مصر".

وأكد أن إمام عاشور قد لا يمانع في التوقيع على الإقرار الخاص بعدم اللعب لأي نادي داخل مصر سوى الزمالك، من أجل الموافقة على تحقيق حلمه في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وأشار إلى أن إمام عاشور اقترب من الرحيل عن الزمالك والانتقال إلى نادي ميتيلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة.