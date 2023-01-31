شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يضم عرفات والمرسى من إنبى لمدة موسمين قبل غلق باب القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن نادي أسوان انضمام حسام عرفات فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين، جناح الزمالك وإنبى ووادى دجلة السابق، وكذلك محمد المرسي لاعب إنبي لنفس المدة.

وعلم ”الخليج 365” من مصادر في نادي أسوان، أن هناك اتفاقا تم مع الزمالك على إعارة المغربي أحمد بلحاج للفريق الأبيض على أن تُوقَّع العقود غدا في القاهرة.

وقال المصدر، إن "الصفقة تمت مقابل 4 ملايين جنيه إعارة لنهاية الموسم، مع أحقية الشراء للزمالك مقابل 10 ملايين جنيه، على أن يتحمل الزمالك قيمة الضرائب المقدرة بـ560 ألف جنيه".

وأضاف المصدر، أن عقد بلحاج مع أسوان كان 760 ألف جنيه في الموسم، تقاضى منهم فقط 125 ألف منذ بداية الموسم، وكان من المقرر أن يتقاضى 220 ألف في نهاية يناير الجاري أي غدا الثلاثاء، لكنه تنازل عن هذا المبلغ مقابل إتمام صفقة الإعارة.