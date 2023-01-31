شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة التاسعة.. المصري يستعير لاعب وسط إنبي لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حسم مسئولو النادي المصري الصفقة التاسعة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بالحصول على خدمات زياد كمال، لاعب وسط إنبي، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

ويعتبر زياد كمال هو الصفقة التاسعة للمصري بعدما ضم النادي البورسعيدي كل من: عبده يحيى من غزل المحلة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، سعيدو وعزام من الفيوم، شريف دابو، رجب عمران من سيراميكا، وأحمد عماد وحسام جريشة من بروكسي، ومحمد الفيومي.

في المقابل استغنى النادي المصري عن خدمات، محمد عنتر وعمرو مرعي وعمرو طارق.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها 7 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام باستاد السويس الجديد.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالها بـ4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا آخر.