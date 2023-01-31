شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وأوكلاند سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في السادسة من مساء غد الثلاثاء على استاد ابن بطوطة في طنجة، وذلك لتحديد بعض الأمور التنظيمية للمباراة.

ويحضر الاجتماع الفني المهندس خالد مرتجي رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، والطاقم الإداري للبعثة.

وتحدد اللجنة المنظمة «فيفا» في الاجتماع الفني غدًا كافة الإجراءات التنظيمية والتأكيد على زي الفريقين وبعض التعليمات الإدارية للفريقين أثناء المباراة.

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.