شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قرارات مهمة فى اجتماع مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، مساء اليوم، اجتماعه الدوري والذي شهد على هامشه اجتماع المجلس بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة التوأم حسن، وأشار رجب عبد القادر نائب رئيس النادي والمتحدث الرسمي باسم المجلس، إلى أن المجلس أكد عقب نهاية اجتماعه ما يلي:

** تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والإداري للفريق الأول وتلبية كافة احتياجاته المستقبلية.

** قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة الكرة برئاسة كامل أبو علي وعضوية الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي، والسادة الأعضاء اللواء ياسر سالم و ياسر يحيى و محمد موسى، على أن يتم ضم بعض العناصر الفنية لمعاونة اللجنة في وضع استراتيجيتها المستقبلية والتخطيط من الآن للمواسم المقبلة.

** تفويض المهندس عماد البرشة عضو مجلس إدارة النادي لمتابعة كافة الملفات الهندسية المتعلقة بالإنشاءات بكافة فروع النادي مع وضع تصور فوري لتطوير "فرع الضواحي 1 - النادي الاجتماعي" مع استغلال كافة المساحات المتاحة.

** بدء تطوير كافة ملاعب النادي بالشكل الذي يسمح باستقبال تدريبات الفريق الأول وفرق الناشئين، مع التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لصيانة تلك الملاعب.

** الموافقة على إعداد تصور كامل لإدخال عدد من الألعاب الجماعية وعلى رأسها (كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة) وذلك حتى يكون النادي المصري كيانا رياضيا متكاملا ويكون بحق النادي المصري للألعاب الرياضية.

** تكليف اللجنة المشرفة على قطاع الناشئين بإعادة هيكلة قطاعي الناشئين والبراعم وهيكلتهما بالشكل الذي يسمح باستغلال كافة العناصر الواعدة الفنية والإدارية.

** إدخال خدمة التحصيل الإلكتروني في إدارة الاشتراكات والعضوية بالنادي.

** سداد دفعة من مديونيات النادى لدى كل من (نقابة المهن الرياضية، التأمينات الاجتماعية ، الضرائب على القيمة المضافة، ضرائب كسب العمل) وذلك بعد أن تراكمت المديونيات على النادي المصري بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

** الموافقة على التعاقد المبرم مع أحد مراكز الشباب لتسكين بعض لاعبي قطاع الشباب بالنادي بالنزل الخاص بالمركز، وذلك برعاية مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.