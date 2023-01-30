«ألقاها أحد المارة بشكل مفاجئ» .. تفاصيل العثور على «جسم غريب» أمام منزل مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات العثور على جسم غريب أمام منزل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بمنطقة المهندسين بالعجوزة الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال يفيد العثور على جسم غريب أمام منزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

تبين بالفحص تحت إشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن الواقعة تعود إلى 10 أيام ماضية، وأن ما حدث أن الخدمات المعينة لتأمين منزل رئيس الزمالك أبلغت النجدة بالعثور على كرتونة ألقاها أحد المارة بشكل مفاجئ.

وبتكثيف التحريات، بقيادة العقيد مصطفي خليل مفتش مباحث العجوزة والدقي وتبين أن القوات طاردت المتهم وضبطته وأن الجسم عبارة عن "عبوة زبدة" سرقها المتهم من سيارة بمنطقة المهندسين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم حسام العباسي من القبض علي المتهم واقتيادها إلى القسم للتحقيق في الواقعة، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.