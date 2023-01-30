شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ناصر ينتظم فى تدريبات الاتحاد السكندرى عقب فشل انتقاله لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر ناصر ناصر، لاعب خط وسط فريق الاتحاد السكندرى، الجهاز الإدارى بالنادى، بالعودة مرة أخرى للمشاركة في التدريبات الجماعية، تحت قيادة الصربى زوران عقب فشل انتقاله إلى فريق إنبى ضمن الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان ناصر ناصر قد تلقى ثلاثة عروض للرحيل من أندية إنبى والداخلية والمقاولون العرب، ولكنه فضل الاستمرار مع فريق الاتحاد السكندرى والظهور بشكل قوى في التدريبات لإقناع المدير الفني الصربى زوران بدخول اللاعب في قائمة الفريق لخوض مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وعاد لاعبو فريق الاتحاد السكندرى للتدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة الصربى زوران لمدة 48 ساعة، وذلك لتجنب الإرهاق والإصابات.

ويلاقى فريق الإسماعيلى نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها الخامسة مساء الأحد 5 فبراير المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في مباراتين والهزيمة في 6 مباريات.