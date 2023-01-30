شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستغنى عن خدمات عرفات والمرسى ومهاب أشرف ويتعاقد مع مدافع منتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغنى مسئولو نادى إنبى رسميا عن خدمات ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم حسام عرفات ومحمد المرسى ومهاب أشرف، لعدم حاجة الجهاز الفني للفريق البترولى، بقيادة طلعت يوسف، لخدماتهم خلال الفترة القادمة.

كما تعاقد مسئولو النادى البترولى مع باسم عادل منتخب السويس رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

في سياق متصل وقع رضا السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى الداخلية رسمياً للفريق البترولى قبل غلق باب القيد الشتوى وذلك في إطار خطة النادى بتدعيم صفوف الفريق،من أجل تحسين مركزهم في جدول ترتب الدورى المصرى.

أكد محمد إسماعيل، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النادى البترولى حصل على توقيع رضا السيد رسميا، لافتا إلى النادى البترولى، حصل على الاستغناء الخاص بالحارس تمهيداً لقيد ضمن قائمة الفريق البترولى.

كما أعلن نادي إنبي عن التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم فريق المصري البورسعيدي رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق البترولي خلال شهر يناير الجاري.

ودخل عمرو مرعى، مهاجم المصري السابق، دائرة اهتمامات نادى إنبي لتدعيم هجوم الفريق فى الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع النادي المصري بالتراضي.

عمرو مرعي سبق ولعب فى صفوف إنبي، وتألق مع الفريق البترولي بعدما شارك فى 33 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 8 أخرى، وتعد تلك الفترة هى الأكثر توهجاً فى مسيرة مرعي.

ويستعد فريق إنبي لمواجهة سيراميكا المقبلة المقرر لها يوم 5 فبراير المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق البترولي قد خسر من سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.