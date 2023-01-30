شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسماعيلى تجدد الثقة فى ميدو ورفاقه وتقرر صرف مكافآت الفوز على الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، اجتماعًا مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة أحمد حسام ميدو لاستعراض كافة المعوقات التى واجهته فى المرحلة الماضية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات الفريق الفنية خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، وكذلك خطة المرحلة المقبلة وسط تأكيدات من أعضاء المجلس على إزالة أى عقبات تواجه الجهاز الفنى للفريق وتهيئة الأجواء لنجاح منظومة الفريق الأول.

وأكد مجلس الإدارة أن شغله الحالي توفير الاستقرار داخل النادى الإسماعيلي لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية.

وقرر مسئولو الإسماعيلي بالإجماع تجديد الثقة فى الجهاز الفني الحالي بقيادة أحمد حسام ميدو وجهازه المعاون.

من جانبه أكد اللواء أبو بكر الحديدي، رئيس النادي الإسماعيلي، أن مجلس الإدارة قرر صرف مكافأة الفوز على الداخلية من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات فى الفترة المقبلة لاسعاد جماهيرهم، وتابع أن إدارة النادي وضعت لائحة خاصة للفوز فى المباريات المقبلة سعيًا لعودة الدراويش إلى مكانته الحقيقية.

وأضاف "الحديدي" أن أزمة المستحقات المتأخرة ستنتهى خلال الأيام القليلة المقبلة لتوفير الأجواء لمواصلة الانتصارات المحلية، مطالبا من الجميع بذل قصاري جهدهم وتحمل مسئولية ارتداء قميص الدراويش.

فيما أوضح محمد شيحه نائب رئيس النادي الإسماعيلي، أنه يعلم مدى المعاناة التى شعر بها اللاعبين فى الفترة الأخيرة ولكن على الجميع طوي تلك الصفحة والسعي لعودة الدراويش إلى طريقه الصحيح.

وأضاف أن المستوى الحالي ليس إمكانيات اللاعبين الذين يُعتبرون من أفضل اللاعبين فى مصر خاصة فى ظل تواجد جهاز فني على أعلى مستوى.

من ناحية أخرى استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته عصر اليوم على ملعبه بالإسماعيلية ضمن برنامجه الإعدادي لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الدوري العام.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة أحمد حسام ميدو، قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدفًا.

المران اشتمل على مجموعة من الخطط الفنية والبدنية وسط حالة من الحماس والندية من اللاعبين بهدف استمرار الانتصارات والمضي قدما نحو تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء زعيم الثغر.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الداخلية تدريبات خفيفة، بينما أدى باقي عناصر الفريق تدريبات بشكل طبيعي.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة بهدف إصلاح الأخطاء الفنية المرتكبة والعمل على تلافيها في اللقاءات المقبلة.