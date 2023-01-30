شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر لكرة اليد تصل القاهرة بعد احتلال المركز السابع ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة منتخب رجال كرة اليد إلى القاهرة قادمة من السويد بعد احتلال المركز السابع ببطولة العالم التى اختتمت مساء أمس الأحد.

وحصد منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، المركز السابع بالفوز على نظيره المجرى بنتيجة 36/45، فى ختام مشواره ببطولة العالم فى بولندا والسويد.

انتهى الشوط الأول 17/11 بنتيجة لصالح المنتخب المصرى وسط سعى الفراعنة فى هذه المواجهة للاحتفاظ بالمركز السابع الذى حققه الفراعنة فى آخر نسخة 2021 والتى أقيمت فى مصر.

وخسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره الألمانى بنتيجة 35/34، ضمن أول مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى بطولة العالم، بعد الخسارة أمام نظيره السويدى الأربعاء بنتيجة 26/22 فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28.

وجاءت مواجهة الفراعنة للسويد، فى ظل صعود منتخبنا الوطنى كثاني المجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 30 /25 بآخر مواجهاته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم.

واستطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 يوم السبت الماضى فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33 / 28.

كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.