شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 / 1 / 2023 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، منها زيارة فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الشباب، فى الإسماعيلية وتلقى إبراهيم عادل نجم نادى بيراميدز عرضا للاحتراف فى البرتغال.

غزل المحلة يتعادل مع البنك الأهلى 2/2 بهدف +90.. فيديو

تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره البنك الأهلى بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

المصري يعلن تعاقده مع عبده يحيى مهاجم غزل المحلة.. رسميًا

أعلن النادي المصري تعاقده رسميا مع عبده يحيى لدعم هجوم الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية البيع.

الزمالك يكثف مفاوضاته مع بيراميدز لحسم صفقة عبد الله السعيد قبل غلق باب القيد

يكثف مسئولو الزمالك، المفاوضات فى الوقت الحالى مع نظرائهم فى بيراميدز، من أجل حسم صفقة عبد الله السعيد قائد الفريق السماوى، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، والتى تنتهى بنهاية الشهر غدًا.

الإسماعيلى يكثف جهوده للتعاقد مع والتر بواليا قبل غلق باب القيد الشتوى

يكثف مسئولو النادى الإسماعيلى جهودهم للتعاقد مع الكونغولى والتر بواليا مهاجم القادسية السعودى الحالي والأهلى السابق قبل غلق باب القيد الشتوى لدعم الخط الهجومى للدراويش بناء على رغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق فاز منتخب الشباب، بقيادة محمود جابر، على الفريق الأول بنادى القناة بهدفين نظيفين سجلهما يوسف عزب ويوسف حسن، فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب الأخير اليوم فى ختام معسكر الفراعنة الصغار بالإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا للشباب فى الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس المقبلين. نجح مسئولو البنك الأهلى من التعاقد مع البوركينى سعيدو سيمبوري لاعب فريق الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز . حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على زيارة معسكر منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، المقام بالإسماعيلية في إطار الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 12مارس. البنك الأهلى يتعاقد مع البوركينى سعيدو سيمبوري لاعب الاتحاد السكندرى نجح نادي بيراميدز فى إنهاء التعاقد مع أحد المهاجمين الأفارقة خلال الساعات الماضية، وسيتم إعلان الصفقة اليوم بعد إنهاء إجراءات القيد قبل غلق باب الانتقالات. منتخب الشباب يهزم القناة 2 / 0 وديا فى ختام معسكر الإسماعيلية

يعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال الـ48 ساعة المقبلة، اسم الخبير التحكيمي الأوروبي الجديد الذى يدير لجنة الحكام خلفا للإنجليزي مارك كلاتنبرج الذى تقدم باستقالته مؤخرا.