شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر المنتخب الأوليمبى وميكالى يشكر الأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريبه الأول فى معسكره المغلق اليوم وسط أجواء حماسية استعدادا للقاء الجابون وديا يوم الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى، وهى المباراة التى تقام ضمن برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لمواجهة زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وانتظم فى التدريبات كل اللاعبين من كل الأندية، وهو ما جعل المدير الفنى البرازيلى ميكالى يوجه رسالة شكر جماعية لكل الأندية على تعاونهم وحرصهم على إرسال اللاعبين فى الموعد المحدد لانطلاق المعسكر.

وحرص ميكالى فى بداية التدريب على إلقاء محاضرة على اللاعبين فى حضور الجهاز المعاون الذى يضم: تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري،مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وليونارد مدرب الأحمال وبيدرو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم.



وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي على النحو التالى: وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي على النحو التالى:

حراسة المرمى: يوسف نادر عبد الغفار، محمد جميل نديم، علي الجابري، محمد أحمد سيحا الشهير بقرطبه

وفى خط الظهر :حسام عبد المجيد، حاتم محمد محمود، محمد حسام الدين، محمد طارق، أحمد عيد، إسلام المزين، محمد مغربي، محمد سمير، أحمد سيد عبد النبي

وفى خط الوسط: إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، محمد سعيد "مكرونة"، مصطفى سعد "ميسي"، محمد محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، عبد الغني محمد

وفى الهجوم الهجوم: حسام أشرف، أسامة فيصل، عبد الرحمن عاطف أجويرو.