شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز .. أحمد الشيخ ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد الشيخ، لاعب فريق غزل المحلة، جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الإثنين 30 / 1 / 2023 مباراة واحدة بين فريقى غزل المحلة والبنك الاهلى في ختام الجولة السادسة عشرة من عمر البطولة.

غزل المحلة يتعادل مع البنك الأهلى 2/2 بهدف +90.. فيديو

تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره البنك الأهلى بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز

أحمد الشيخ غزل المحلة 8

فاجري لاكاي بيراميدز 5

رفيق كابو إنبي 5

أحمد سيد زيزو الزمالك 5

محمد شريف الاهلي 4 يوسف أسامة نبية الزمالك 4

كريم طارق طلائع الجيش 4

مصطفى زيكو حرس الحدود 4

مابولولو الاتحاد السكندري 4