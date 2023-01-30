شكرا لقرائتكم خبر عن برونو سافيو: أحلم بالمشاركة فى كأس العالم للأندية.. وهدفنا الفوز بكل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرازيلي برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يستعد ‏بشكل جيد لبطولة كأس العالم للأندية التي تقام بالمغرب، والتي يستهلها الفريق بمواجهة ‏أوكلاند سيتي المقرر لها يوم 1 فبراير المقبل في الدور التمهيدي الأول للبطولة، مشددًا على ‏أن الفريق لا يستبق الأحداث ودائمًا ما يكون تفكير وتركيز اللاعبين والجهاز الفني في ‏المباراة المقبلة، وأنه يأمل في تخطي أوكلاند وقطع خطوة في غاية الأهمية في مشوار ‏البطولة.‏

وأوضح سافيو أن الأهلي يخوض العديد من التحديات هذا العام، أبرزها الدوري الممتاز والذي ‏يتطلع الفريق إلى الفوز به واستعادة اللقب من جديد، والمشاركة في كأس العالم للأندية ‏بالمغرب والتي يبحث خلالها الأهلي عن الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، والعديد من ‏التحديات الأخرى المحلية والإقليمية، وأنه على المستوى الشخصي يترقب ويحلم بمشاركته ‏في مونديال الأندية.‏

عقلية المكسب

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن اللعب في كأس العالم للأندية يظل حلمًا بالنسبة له، وأنه يثق ‏في قدرة الفريق على تحقيق العديد من الإنجازات هذا الموسم، بفضل جهود كافة اللاعبين ‏والذين يمتلكون عقلية المكسب والبحث دائمًا عن التتويج بالبطولات.‏

وشدد سافيو على أن اللعب في نادٍ بحجم وقيمة الأهلي يتطلب الكثير من الجهد والعمل، وأنه ‏يدرك تمامًا قيمة اللعب للنادي الأكثر تتويجًا بالبطولات على الصعيدين المحلي والقاري ‏والمتوج بثلاث ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية، والذي يحظى دائمًا بالدعم الجماهيري ‏الكبير سواء داخل وخارج مصر.

بداية قوية

وتطرق سافيو إلى الحديث عن انطلاقة الأهلي هذا الموسم قائلًا: «شيء رائع أننا نحقق الانتصارات ‏منذ بداية الموسم وهو أمر في غاية الأهمية لكسب الثقة، وعلينا أن نكون مستعدين للتحديات ‏المقبلة سواء المحلية أو القارية أو العالمية، وأن نستمر في التدريب ونفكر في التطور والبحث ‏دائمًا عن الفوز».

وأضاف: «من المهم أن نبحث دائمًا عن التطور كل يوم في التدريبات والمباريات، ونأمل أن ‏نتمكن من إنجاز أهدافنا خلال هذه الموسم، وأن تظل مصلحة النادي هي الأهم وأن نضعها ‏في المقام الأول ونعمل باجتهاد كبير لتحقيقها».‏

دعم الجماهير

وأشاد اللاعب البرازيلي بجماهير الأهلي، مؤكدًا أنه يلمس مساندتهم له منذ اللحظة الأولى له ‏داخل النادي، بجانب دعم زملائه لمساعدته على الانسجام سريعًا، وأنه يسعى لبذل أقصى الجهد خلال المباريات، وأن يكون جزءًا من حصد الفريق ‏للمزيد من الألقاب، كما أنه يمتلك طموحات كبيرة يسعى إلى تحقيقها في بدايته مع الفريق.‏

هدفه الأول

يرى سافيو أن الهدف الذي سجله في شباك الزمالك خلال مباراة السوبر المصري التي ‏أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، كان في غاية الأهمية بالنسبة له ‏في أول مشاركة له مع الفريق في «الديربي»، وأنه كان على علم مسبق بأهمية هذه المواجهة ‏واستعد لها بشكل جيد على المستويين النفسي والفني وكان يترقب مشاركته في هذه المباراة، ‏كما أكد أن دعم الجماهير التي احتشدت في ملعب هزاع لمساندة الفريق كان دافعًا له للتسجيل ‏والتتويج بأول ألقابه مع الأهلي.‏

نجوم في الذاكرة

وتطرق سافيو إلى الحديث عن اللاعبين الذين يعتبرهم مصدر إلهام له في كرة القدم، مسترسلًا ‏بأن هناك العديد من اللاعبين رسموا بداياته وكانوا مصدر إلهام له، وفي مقدمتهم الظاهرة ‏رونالدو، ورونالدينيو، وأليكس ألفيس، وأنه تابع مسيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ‏عندما كان لاعبًا في مانشستر يونايتد في بداية مسيرته وكثيرًا ما أثار إعجابه، وأتيحت له ‏الفرصة لمشاهدة نيمار في بدايته مع سانتوس وما قدمه اللاعب من مستوى يقترب من الخيال ‏في البرازيل.‏

الذكرى الأولى

وتحدث اللاعب البرازيلي عن الذكرى التي لا تزال عالقة في ذهنه خلال مشواره في كرة ‏القدم قائلًا: «هناك ذكريات عديدة دائمًا ما تكون عالقة في أذهان أي لاعب أو أي شخص ‏بشكل عام، وعلى المستوى الشخصي أتذكر موقفًا في بدايتي مع كرة القدم كنت في الخامسة ‏وأعيش في مدينة تسمى إيجاراتينجا، حيث كان يوم السبت من كل أسبوع هو المحدد ‏لخوض التدريبات، ولكن حدث يومًا أن أمطرت السماء وتمسكت بالذهاب إلى ملعب التدريب ‏وبكيت بشدة وأخذتني والدتي وعندما وصلنا كان المطر قد توقف وحاولنا سحب المياه من ‏الملعب لخوض المران».‏

تشجيع كروزيرو

وقال سافيو: «منذ صغري كنت مشجعًا وعاشقًا لفريق كروزيرو البرازيلي وكذلك كانت ‏عائلتي، وهناك الكثير من الذكريات لي مع هذا النادي أبرزها عام 2003 بعد تتويج الفريق ‏بثلاثية تاريخيه (لقب الدوري البرازيلي وكأس البرازيل وكأس الولايات)، وتظل مباراة ‏نهائي الكأس خلال ذلك العام عالقة في ذهني، وكان يلعب في صفوف الفريق خلال تلك الفترة ‏المهاجم البرازيلي أليكس ألفيس، مهاجم كروزيرو الذي كان لاعبًا استثنائيًّا من وجهة نظري ‏لإجادته اللعب بقدمه اليسرى وتمتعه بالمهارة الفائقة».‏

أول قميص

وأكد سافيو أن الظروف المادية الصعبة وراء عدم تفكيره في شراء قميص لناد معين عندما ‏كان صغيرًا.‏ واستطرد قائلًا: «عندما كنت صغيرًا، لم تكن الظروف المادية في أفضل حال، كانت الأمور ‏بالنسبة إلى عائلتي في ذلك الوقت صعبة. أبي وأمي كانا يعملان دائمًا بجد لتوفير كل شيء ‏لنا، وتحملا مسئولية 4 أطفال، لذا لا أتذكر أنني قمت بشراء قميص لأي فريق».‏

وتحدث سافيو عن مواجهات لا تزال عالقة في ذهنه منذ بداياته مع كرة القدم قائلًا: «أتذكر أول مباراة ‏كلاسيكو شاركت فيها وجمعت بين فريق أمريكا البرازيلي الذي كنت ألعب له تحت سن 20 ‏عامًا ضد أتليتكو، وفي حضور جماهيري كبير. وهناك كلاسيكو آخر شاركت فيه أمام فريق ‏أتليتكو بحضور 55 ألف مشجع وحققنا الفوز ببطولة مينيرو».‏

وأكد سافيو أن الطعام في مصر يشبه البرازيل وأنه يحب المطبخ المصري وكذلك عائلته، ‏ولكنه يواجه صعوبة في نطق الأطعمة الشهية التي تناولها منذ وصوله إلى مصر.‏

رسالة للجماهير

واختتم برونو سافيو تصريحاته قائلًا: «نمتلك الرغبة في تحقيق البطولات خلال هذا العام، ‏وكل ما أريد أن أقوله يجب أن تتأكد الجماهير أننا سنسعى للفوز بكافة الألقاب، وأن نحقق ‏مصلحة النادي ونواصل إسعادهم وتلبية رغبتهم في الفوز».‏