شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسعى للاجتماع مع رئيسى الزمالك والاتحاد قبل غلق باب القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادى الإسماعيلى مخاطبة رئيسى ناديى الزمالك والاتحاد السكندري لعقد اجتماع معهم للتفاوض بشأن حصول الدراويش على عدد من اللاعبين في هذين الناديين على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم، ضمن خطة تصحيح مسار الفريق الأصفر قبل غلق باب القيد الشتوى غدا.

وتعقد لجنة الإسماعيلى اجتماعا مع أيمن الجمل، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، حاليا لمناقشة ملف الصفقات قبل غلق باب القيد الشتوى.

يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو تدريباته اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الخامسة مساء الأحد 5 فبراير المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري

ومنح أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، فى أعقاب الانتصار على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السادسة عشرة من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

ويستعيد الإسماعيلى جهود لاعبه أحمد مدبولى، صانع ألعاب الفريق، فى مباراة الاتحاد السكندري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب أحمد مدبولى عن مباراة الاسماعيلى مع الداخلية التى أقيمت مساء الجمعة باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للمسابقة، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الدراويش مع أسوان والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وكان أحمد مدبولي قد حصل على البطاقتين السابقتين خلال مواجهتي الزمالك وطلائع الجيش ضمن منافسات المسابقة المحلية.