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ريال مدريد يواجه برشلونة في نصف نهائي كأس إسبانيا

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المنامة - ياسر ابراهيم - أسفرت قرعة نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا عن صدام مرتقب سيجمع بين وبرشلونة.
 
وضمن الدور ذاته سيواجه أوساسونا أتلتيك بيلباو في نصف النهائي الآخر.
 
وسيقام الدور نصف النهائي في كأس الملك بنظام الذهاب والإياب.
 
وكان تأهل إلى نصف النهائي عقب تغلبه على ريال سوسييداد بهدف نظيف في ربع النهائي فيما تغلب ريال مدريد في الدور ذاته على أتليتيكو مدريد (3-1).
 
وصعد بيلباو إلى نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة فالنسيا بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما تجاوز أوساسونا إشبيلية بنتيجة (2-1).
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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