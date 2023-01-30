ديوكوفيتش ينتزع صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

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وعزز نوفاك ديوكوفيتش رقمه القياسي في أستراليا المفتوحة بإحراز اللقب للمرة العاشرة في مسيرته، كما عادل الرقم القياسي للنجم الإسباني رافاييل نادال بإحرازه اللقب 22 في بطولات غراند سلام.وتوج ديوكوفيتش باللقب الأحد، إثر فوزه في 3 مجموعات متتالية على النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي صعد من المركز الرابع إلى المركز الثالث بالتصنيف.
وشهد التصنيف تراجع الإسباني كارلوس ألكاراز من الصدارة إلى المركز الثاني، كما تراجع النجم الإسباني رافاييل نادال إلى المركز السادس.
وفي التصنيف العالمي للسيدات، انتزعت البيلاروسية أرينا سابالينكا من النجمة التونسية أنس جابر المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعدما توجت سابالينكا السبت الماضي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
وكانت أنس جابر ودعت منافسات أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام الأربع الكبرى في الموسم، بالهزيمة في الدور الثاني أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، وتراجعت إلى المركز الثالث في التصنيف.
أما سابالينكا، فتوجت باللقب السبت بالفوز في المباراة النهائية على الكازاخستانية إيلينا رايباكينا التي قفزت 15 مركزا في التصنيف لتحتل المركز العاشر.
ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى:
- الصربي نوفاك ديوكوفيتش: 7070 نقطة
- الإسباني كارلوس ألكاراز: 6730 نقطة
- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس: 6195 نقطة
- النرويجي كاسبر رود: 5765 نقطة
- الروسي أندريه روبليف: 4200 نقطة
- الإسباني رافاييل نادال: 3815 نقطة
- الكندي فيليكس أوجه أليازيمي: 3715 نقطة
- الأمريكي تايلور فريتز: 3410 نقاط
- الدنماركي هولغر رون: 3046 نقطة
- البولندي هوبرت هركاتش: 2995 نقطة.
ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى:
- البولندية إيجا شفيونتيك: 10485 نقطة
- البيلاروسية أرينا سابالينكا: 6100 نقطة
- التونسية أنس جابر: 5210 نقاط
- الأمريكية جيسيكا بيغولا: 5000 نقطة
- الفرنسية كارولين غارسيا: 4645 نقطة
- الأمريكية كوكو جوف: 3992 نقطة
- اليونانية ماريا سكاري: 3811 نقطة
- الروسية داريا كستكينا: 3380 نقطة
- السويسرية بليندا بنشيتش: 2905 نقاط
- الكازاخستانية إيلينا رايباكينا: 2815 نقطة.
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