ديوكوفيتش ينتزع صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تربع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من جديد على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة أمس عقب تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «غراند سلام» (Grand Slam) الأربع الكبرى، بينما انتزعت البيلاروسية أرينا سابالينكا من النجمة التونسية أنس جابر المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبات التنس.

وعزز نوفاك ديوكوفيتش رقمه القياسي في أستراليا المفتوحة بإحراز اللقب للمرة العاشرة في مسيرته، كما عادل الرقم القياسي للنجم الإسباني رافاييل نادال بإحرازه اللقب 22 في بطولات غراند سلام.

وتوج ديوكوفيتش باللقب الأحد، إثر فوزه في 3 مجموعات متتالية على النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي صعد من المركز الرابع إلى المركز الثالث بالتصنيف.

وشهد التصنيف تراجع الإسباني كارلوس ألكاراز من الصدارة إلى المركز الثاني، كما تراجع النجم الإسباني رافاييل نادال إلى المركز السادس.

وفي التصنيف العالمي للسيدات، انتزعت البيلاروسية أرينا سابالينكا من النجمة التونسية أنس جابر المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعدما توجت سابالينكا السبت الماضي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وكانت أنس جابر ودعت منافسات أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام الأربع الكبرى في الموسم، بالهزيمة في الدور الثاني أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، وتراجعت إلى المركز الثالث في التصنيف.

أما سابالينكا، فتوجت باللقب السبت بالفوز في المباراة النهائية على الكازاخستانية إيلينا رايباكينا التي قفزت 15 مركزا في التصنيف لتحتل المركز العاشر.

ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى:







الصربي نوفاك ديوكوفيتش: 7070 نقطة



الإسباني كارلوس ألكاراز: 6730 نقطة



اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس: 6195 نقطة



النرويجي كاسبر رود: 5765 نقطة



الروسي أندريه روبليف: 4200 نقطة



الإسباني رافاييل نادال: 3815 نقطة



الكندي فيليكس أوجه أليازيمي: 3715 نقطة



الأمريكي تايلور فريتز: 3410 نقاط



الدنماركي هولغر رون: 3046 نقطة



البولندي هوبرت هركاتش: 2995 نقطة.



ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى: