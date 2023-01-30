شكرا لقرائتكم خبر 5 بطولات عالمية نظمتها السعودية خلال يناير 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت السعودية في شهر يناير من هذا العام 2023م، العديد من البطولات لنجوم الرياضة في مختلف الألعاب والمنافسات الرياضية ، باحتضانها جملة من الأحداث العالمية التي نظمتها وزارة الرياضة، وخطفت أنظار الملايين حول العالم من خلال إشباع شغفهم الرياضي بالمتابعة، فضلا عن آلاف الزوار الذين حضروا وتواجدوا في مواقع البطولات المقامة على أراضي المملكة، والاستمتاع بأجوائها الشتوية في أول أشهر السنة الميلادية 2023م.

حزمة الفعاليات الرياضية العالمية التي أقيمت على أرض المملكة، تؤكد أن النجاحات المتلاحقة التي تسجل للمنظومة الرياضية ما هي إلا تجسيد واضح وجلي على الدعم الذي يجده القطاع الرياضي، من قبل القيادة، والتي مهدت طريق التميز، ورسمت خارطة التفوق للمملكة بدعم استثنائي وتوجيهات كريمة.

رالي داكار السعودية

باكورة الاستضافات العالمية التي قصت شريط الشهر الحافل، كان رالي داكار السعودية 2023 في نسخته الرابعة، والذي جاب فيه المتسابقون العالميون على 455 مركبة، مناطق المملكة طولا وعرضا في (14) مرحلة مختلفة، مستمتعين بتضاريسها وطبيعتها، في أجواء مفعمة بالحماس والتحدي في مختلف فئات السباق، ووسط متابعة دولية على أعلى المستويات.

السوبر الإسباني

وفي خضم الإثارة لرالي داكار السعودية 2023، وما عاشه المتسابقون من لحظات لا تنس بين كثبان الرمال ووسط الجبال التاريخية الراسخة، انطلق حدث رياضي آخر في لعبة شعبيتها طاغية حول العالم، حضر فيها نجوم الليغا الإسبانية الموزعون في أربعة فرق، يتقدمهم برشلونة وريال مدريد، إضافة إلى ريال بيتيس وفالنسيا.

بطولة كبرى أشبعت رغبات المحبين الذين ملؤوا جنبات ملعب الملك فهد في مواجهاتها الثلاث، وحظت بمتابعة عالمية إعلاميا وجماهيريا من أنحاء العالم، والذين استمتعوا بغزارة الأحداث والأهداف المسجلة.

عشاق الكرة الإيطالية

ومع انتهاء قصة السوبر الإسباني بتفاصيله المثيرة استمرت المنافسات العالمية على أرض المملكة، من خلال فتح ملف السوبر الإيطالي، الذي وجه أنظار عشّاق الكرة الإيطالية صوب الرياض، التي استقبلت الجارين إيه سي ميلان وإنتر ميلان، في حدث «سوبر»، يعتلي قمته كأس غالية هي الأولى في الموسم الحالي للكرة الإيطالية.

وللسرعة والتشويق مكان واسع في الشهر الحافل «يناير»، حيث استقبلت جوهرة المملكة «الدرعية التاريخية» نجوما عالميين في الموسم التاسع لبطولة العالم «إي بي بي فيا فورمولا إي»، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية للمرة الخامسة، وللمرة الثانية تحت الأضواء ليلا، حيث شهدت البطولة التي أقيمت على مدار يومين، أول تجربة رسمية لسيارات الجيل الثالث GEN3.

طواف السعودية 2023

الشهر الرياضي العالمي في المملكة، لم يكن ليمضي دون الإعلان عن انطلاق حدث رياضي دولي عالمي، في لعبة أخرى مختلفة، تجسد الجملة الشهيرة بأن السعودية موطن للرياضات العالمية، ألا وهي بطولة طواف السعودية 2023 في محافظة العلا، والتي ستستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة 112 متسابقا، يمثلون 16 دولة من أنحاء العالم.

31 يوما من الفعاليات الرياضية المتنوعة، التي جذبت محبي الرياضة لزيارة المملكة، وأشبعت شغف عشاقها داخل حدودها الشاسعة، وأسهمت في خلق تجربة رياضية مختلفة ومميزة لنجوم الرياضة في مختلف الألعاب، وسط تغطيات دولية واسعة أعطت المملكة المكانة الريادية التي تستحقها.

بطولات رياضية استضافتها المملكة خلال يناير:

