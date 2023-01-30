160 متسابقا يتنافسون في رالي حائل تويوتا الدولي 2023

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ويتنافس في ميدان مراحل سباق رالي حائل تويوتا الدولي في نسخته التاسعة عشرة (160) متسابقا ومساعدا في السيارات والدراجات النارية، حيث سيشارك (65) سيارة، منها (30) سيارة في الفئة المحلية وهي الخاصة ببطولة المملكة تويوتا للراليات الصحراوية، فيما يشارك (28) متسابقا في فئة الدراجات النارية من بينها (5) في فئة الدراجات النارية الرباعية (كوادز)، و(4) دراجات نارية مشاركة في الفئة المحلية، بينما سيقوم المشاركين الأربعاء المقبل بفحص مركباتهم تأهبا لانطلاقة المرحلة الأولى في اليوم التالي.ويأتي أبرز المشاركين حامل لقب الرالي، وحامل لقب بطولة المملكة تويوتا للراليات الصحراوية، بطل كأس العالم لراليات «باخا كروس كنتري» يزيد الراجحي، وبطل رالي داكار القطري ناصر العطية، فيما يشهد الرالي أيضا مشاركة بطل أوروبا وبطل كأس العالم سابقا البولندي كريستوف هولوفيتش كما تضفي مشاركة البطل السعودي ياسر بن سعيدان قوة للرالي.
وشهد رالي حائل منذ انطلاقته 2006م إقبالا كثيفا من عشاق الإثارة والتحدي والذي رسمها لهم
أبطال الراليات من سائقي السيارات والدرجات النارية من مختلف أنحاء العالم، لتتشكل قوة وهيبة المواجه في مسارات الرالي الصحراوية التي تتميز في صعوبتها ووعورتها ما بين الكثبان الرملية والمناطق الجبلية التي تضمها وتشتهر بها منطقة حائل مما جعلها من أهم المدن السعودية والخليجية في منطقة الشرق الأوسط في رياضة سباق السيارات على مدى الـ18عاما الماضية.
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