نيوم الراعي الرسمي للاعب الجولف عثمان الملا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت نيوم عقدا لرعاية لاعب الجولف السعودي المحترف عثمان الملا، وذلك في إطار اهتمام الشركة بدعم الرياضيين المحترفين من المملكة ومختلف أنحاء العالم، وبما يحقق أهدافها في التحول إلى مركز إقليمي للمنافسات الرياضية العالمية تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتأتي رعاية «نيوم» للمحترف عثمان الملا، تقديرا من جانبها للمستوى المتميز الذي يقدمه في رياضة الجولف، وحرصا على توفير الدعم له بصفته الممثل الوحيد من المملكة في دورة ألعاب الجولف الآسيوية المقبلة التي ستقام في ملاعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، خلال الفترة من 2-5 فبراير. وعبرت رئيسة قطاع وعبرت رئيسة قطاع الرياضة في نيوم جان باترسون عن اعتزازها بانضمام اللاعب عثمان الملا إلى عائلة نيوم انسجاما مع دورها في استقطاب أبرز الرياضيين مشيرة إلى أن هذا الدعم يهدف إلى الإسهام في رسم مستقبل قطاع هذا النوع من الرياضات في المملكة.

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