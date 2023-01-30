شكرا لقرائتكم خبر 13 نجمة عالمية يتلألأن في بطولة أرامكو الدولية للجولف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد 13 لاعبة عالمية من الفائزات بألقاب بطولات كبرى في عالم جولف السيدات للمشاركة في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، إحدى بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، والتي يستضيفها ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية منتصف فبراير المقبل خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير 2023.

وتضم القائمة كلا من الكورية الجنوبية إن - جي شون، الفائزة بثلاث بطولات كبرى والحاصلة على لقب بطولة KPMG PGA للسيدات العام الماضي، والسويدية آنا نوردكفيست، الفائزة أيضا بالعديد من البطولات الكبرى لقولف السيدات، بالإضافة إلى الأمريكية ليكسي تومبسون، المصنفة السابعة عالميا، والإنجليزية جورجيا هال، بطلة نسخة 2022 من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية.

كما شملت القائمة مجموعة من بطلات عالم القولف النسائي، منهم: الجنوب أفريقية آشلي بوهاي (الفائزة ببطولة AIG المفتوحة للسيدات 2022)، والتايلندية باتي تافاتاناكيت (الفائزة ببطولة ANA Inspiration 2021)، والكورية الجنوبية كيم أي-ليم (الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة للسيدات 2020)، والأسترالية هانا جرين (الفائزة بطولة KPMG PGA للسيدات عام 2019)، والكورية الجنوبية جيونغيون لي (الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة للسيدات 2019)، والأمريكية دانييل كانغ (الفائزة بطولة KPMG PGA للسيدات 2017)، والنيوزيلندية ليديا كو (الفائزة بلقبي بطولة ANA Inspiration 2016 وبطولة إيفيان 2015)، والكورية الجنوبية هيو-جو كيم (الفائزة ببطولة إيفيان 2014)، والكورية الجنوبية جي يون - هي (الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة للسيدات 2009).

وستتنافس النجمات الحاصلات على مجموع 18 لقبا في البطولات الكبرى، مع نخبة الأسماء في جولف السيدات ومنهم 14 لاعبة في قائمة أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم، للحصول على لقب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية وأكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ 5 ملايين دولار أمريكي، والتي تعد الأغلى في «الجولة الأوروبية للسيدات» خارج البطولات الكبرى.

يذكر أن روزنامة الجولة الأوروبية للسيدات لهذا العام تتضمن إقامة 30 بطولة في 21 دولة بمجموع جوائز يصل إلى 35 مليون دولار أمريكي وهو ما يعتبر رقما قياسيا في تاريخ الجولة منذ انطلاقتها وحتى الآن.

قائمة اللاعبات:

