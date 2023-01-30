بعد 5 سنوات.. العميد «سوبر» وحمدالله عريس النهائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد غياب خمسة أعوام عاد فريق الاتحاد مجددا إلى منصات التتويج محققا كأس السوبر السعودي 2023 ، مفتتحا موسمه الحالي بأولى البطولات بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، بعد أن كسب الفيحاء في المباراة النهائية أمس الأول بهدفي نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله صاحب الأفضلية في النهائي كهداف للسوبر السعودي ورجل المباراة النهائية.

وتحدد إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الساعات المقبلة القيمة النهائية الخاصة بمكافآت لاعبي الفريق الأول الكروي بعد تحقيقهم لبطولة السوبر السعودي 2023، حيث ستحصل إدارة النادي على جائزة مالية وقدرها أربعة ملايين ريال من الاتحاد السعودي لكرة القدم نظير تحقيق الفريق لهذه البطولة في نسختها التاسعة بعدما اعتمد نظامها الجديد في فبراير 2022 بزيادة عدد المشاركين فيها إلى أربعة أندية، حيث كان البطل سابقا يحصل على مبلغ مليوني ريال.

وتعد الجوائز المالية لهذه النسخة هي الأكبر والأعلى في تاريخها، حيث سيحصل فريق الاتحاد على أربعة ملايين ريال، فيما سيحصل فريق الفيحاء وصيف البطولة على مبلغ مليوني ريال، بينما سيحصل فريقا النصر والهلال على مليون ريال لكل منهما.

كما تكون هذه البطولة هي أول بطولة يحققها الفريق الأول الكروي في عهد الإدارة الحالية برئاسة أنمار الحائلي الذي تم تزكيته رئيسا في 19 يونيو 2019 من جهته كافأ المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد نونو سانتو اللاعبين بمنحهم إجازة عن التدريبات لمدة يومين، فيما سيخضع لاعب الفريق الأول الكروي عبدالرحمن العبود لعملية تستهدف علاج العضلة الضامة خلال اليومين المقبلين.

أولويات اتحادية:

سجل نادي الاتحاد رقما جديدا يضاف لأولياته بتحقيقه كأس السوبر 2023 في نسخته الجديدة وبنظامه المستحدث الذي أقره الاتحاد السعودي لكرة القدم بمشاركة أربع فرق، يتقدمهم بطل الدوري (الهلال)

وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين (الفيحاء) ووصيف الدوري (الاتحاد) وصاحب المركز الثالث بالدوري (النصر).

حمدالله.. عريس النهائي

خطف مهاجم فريق الاتحاد وهدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله نجومية نهائي السوبر السعودي مكتسحا أرقامه بنيل جائزة هداف السوبر وجائزة رجل المباراة النهائية بعد مساهمته في الإنجاز المتحقق بتسجيله هدفي المباراة الختامية، مواصلا تألقه ونجوميته مع فريق الاتحاد هذا الموسم بتصدره صدارة التهديف برصيد تسعة أهداف.

القائد رقم 22 في تاريخ العميد:

دون المصري أحمد حجازي صمام أمان دفاع فريق الاتحاد وقائد كتيبة النمور الاتحادية اسمه ضمن كتيبة القادة الاتحاديين على مدار تاريخ التسعيني الأصفر، حيث يعد الحاجز الاتحادي الذي يقضي عامه الثالث مع الاتحاد، والقائد رقم 22 في تاريخ العميد.

الدرة وجه خير على الاتحاديين:

علاقة تفاؤل تربط الاتحاديين كثيرا باستاد الملك فهد الدولي (درة الملاعب) الذي شهد العديد من البطولات الاتحادية، حيث كان نادي الاتحاد صاحب الأسبقية في رفع أول كأس على منصة استاد الدرة بالعام 1988 أمام فريق الاتفاق في نهائي كأس الملك.

جماهير العميد.. تزين السوبر

رسمت جماهير الاتحاد لوحة فنية فاتنة في مدرجات استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض وأسهمت بشكل كبير في دفع وتتويج فريقها لتحقيق كأس السوبر السعودي، حيث نفذت ليلة أمس الأول صورة محفزة للاعبين عبر التيفو الذي اكتست به واجهة درة الملاعب بعنوان (Attack)، وعاشت أفراح هستيرية عقب إطلاق حكم مباراة السوبر صافرة النهاية بتتويج الاتحاد بطلا لكأس السوبر السعودي 2023.

نونو يوقف الاحتفالات ويستعد للطائي

طالب المدير الفني لفريق الاتحاد البرتغالي نونو سانتو لاعبي فريقه بإيقاف الأفراح بعد وصول الفريق إلى جدة أمس والبدء في الإعداد لمواجهة فريق الطائي السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين خارج قواعده وذلك بهدف المنافسة على لقب دوري روشن السعودي أحد أهم وأبرز أهداف مدربه نونو سانتو.

العبود يبتعد عن الاتحاد

من المنتظر أن تغيب الإصابة لاعب الفريق الاتحادي عبدالرحمن العبود عن مواجهة الطائي المقبلة وعدد من المباريات الأخرى بعد أن قرر الجهاز الطبي بالنادي حاجة اللاعب الماسة لإجراء عملية العضلة الضامة بين (الصفاق) والتي تسببت في تراجع أداء اللاعب في المباريات الأخيرة وعدم إكماله اللعب طوال التسعين دقيقة.

السوبر يرفع أسهم الحائلي وكعكي

فرحة عارمة ومستحقة عاشها الثنائي أنمار الحائلي رئيس النادي ونائبه أحمد كعكي عقب تحقيق الفريق بطولة كأس السوبر السعودي 2023، بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت لهما وهما يقضيان عامهما الأخير في كرسي رئاسة نادي الاتحاد، إذ من المنتظر أن تسهم هذه الكأس في تعزيز موقفهما في البقاء لولاية ثانية في رئاسة عميد الأندية السعودية.

فنان العرب يغني للاتحاد

شارك فنان العرب محمد عبده جماهير الاتحاد أفراحهم بإطلاق عمل جديد وخاص بعنوان (زيه ما في) والذي كتب كلماته عضو الاتحاد الفعال الفريق أسعد عبدالكريم ومن ألحان الملحن طلال باغر، وذلك بمناسبة تحقيق الفريق الاتحاد بطولة كأس السوبر السعودي 2023.