300 لاعب يتنافسون في بطولة قوى الجامعات

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وأوضح مدير البطولة الدكتور عبدالإله الصلوي أن البطولة التي ستقام على ملعب ومضمار مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، وستشهد مشاركة أكثر من 300 لاعب يمثلون (22) جامعة سيتنافسون في سباقات 100- 110- 200- 400- 1500- 5000- (4 × 100 م) تتابع-(4 × 400) تتابع والقفز بالعصا والعشاري ورمي الرمح وقذف القرص والوثب الطويل ودفع الكرة الحديدية.وأبان الصلوي أنه سيسبق البطولة بيوم عقد الاجتماع الفني لتحديد أهلية المشاركات، وتوقيت المنافسات، مشددا على أن اتحاد الجامعات يهدف من خلال تنظيم مثل هذه البطولات لخلق جيل من اللاعبين ليكونوا دعامة للمنتخبات الوطنية لألعاب القوى.
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