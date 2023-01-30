300 لاعب يتنافسون في بطولة قوى الجامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق الخميس المقبل بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لألعاب القوى الـ12 للجامعات في الموسم الرياضي الـ13، باستضافة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران وتستمر لمدة يومين.

وأوضح مدير البطولة الدكتور عبدالإله الصلوي أن البطولة التي ستقام على ملعب ومضمار مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، وستشهد مشاركة أكثر من 300 لاعب يمثلون (22) جامعة سيتنافسون في سباقات 100- 110- 200- 400- 1500- 5000- (4 × 100 م) تتابع-(4 × 400) تتابع والقفز بالعصا والعشاري ورمي الرمح وقذف القرص والوثب الطويل ودفع الكرة الحديدية.

وأبان الصلوي أنه سيسبق البطولة بيوم عقد الاجتماع الفني لتحديد أهلية المشاركات، وتوقيت المنافسات، مشددا على أن اتحاد الجامعات يهدف من خلال تنظيم مثل هذه البطولات لخلق جيل من اللاعبين ليكونوا دعامة للمنتخبات الوطنية لألعاب القوى.