شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع أسوان على استعارة بلحاج مقابل 4 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نظرائهم فى أسوان على ضم المغربى أحمد بلحاج مهاجم الفريق الأسوانى، لمدة 6 أشهر على سبيل الإستعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر عن أن الصفقة شبه حسمت لصالح الزمالك، بعدما تم الاتفاق فى الاجتماع الذى كان منعقدًا بين طرفى الصفقة، على إستعارة الزمالك أحمد بلحاج لمدة 6 أشهر مقابل 4 ملايين جنيه، وفى حالة الشراء النهائى بنهاية الموسم يسدد الزمالك 10 ملايين لفريق أسوان نظير شرائه.