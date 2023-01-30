شكرا لقرائتكم خبر عن السويس يستعير مدافع الأهلى الأسبق لتدعيم صفوفه فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة السويس برئاسة أسامة الموشى مع أحمد العش لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قادمًا من الإنتاج الحربى لتدعيم دفاع الفريق خلال الميركاتو الشتوى الجارى الذى سينتهى غدًا الثلاثاء.

جاء ذلك بعد رحيل باسم عادل نجم الفريق الذى أتم انتقاله لإنبى وهو ما سبب فراغًا كبيرًا فى خط دفاع أبناء الغريب واستلزم التعاقد مع مدافع خبرة بناء على رغبة ياسر الكنانى المدير الفنى للسويس الذى طلب ضرورة التعاقد مع مدافع سوبر لسد الثغرة التى خلقها باسم عادل بعد رحيله.

يذكر أن أحمد العش لعب فى الناشئين داخل الأهلى حتى تم تصعيده للفريق الأول، ثم رحل للإسماعيلى ووادى دجلة قبل أن يستقر به المقام للعب فى القسم الثانى وظهر بشكل جيد مع الترسانة قبل رحيله فى الموسم الماضى إلى الإنتاج الحربى حتى تمت إعارته فى الميركاتو الحالى إلى السويس.

ويحتل السويس المركز السادس بجدول المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة ويحاول المسئولين التعاقد مع عدد من الصفقات من أجل إنقاذ الفريق وعدم هبوطه للقسم الثالث فى الموسم المقبل.

كان اتحاد الكرة أقر فى بداية الموسم بتطبيق دورى المحترفين العام المقبل والذى يقضى ببقاء خمس فرق من كل مجموعة فى المجموعات الثلاث بالإضافة لإقامة دورة من الثلاث فرق أصحاب المركز السادس فى كل مجموعة يستمر منهم فرقتين مع هبوط باقى الفرق.