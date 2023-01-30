شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة غزل المحلة والبنك الأهلى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق بين فريقى غزل المحلة والبنك الأهلى في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز محمود قاعود وأحمد ياسر لفريق البنك الأهلى في الدقيقة 4، 65 وتمكن جبريل أورك وإبراهيما كونية من تسجيل أهداف فريق غزل المحلة في الدقيقة 17، 93 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 13 محتل بها المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 26 محتلاً المركز السابع.

و خاض فريق غزل المحلة بقيادة عبدالباقى جمال المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. محمود علاء ، محمد " بازوكا " ، مصطفى العش ، معاذ الحناوي ، محمد جابر .

خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد النادري ، كريم مصطفى ، أحمد الشيخ .

خط الهجوم .. جابرييل أورك .

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة اليوناني بابا فاسيليو كالتالى :

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل .

خط الدفاع.. أحمد ياسين_ إسحاق يعقوبو _ أسامة ابراهيم _ أحمد العش .

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ أحمد ياسر .

خط الهجوم.. كريم بامبو _ محمود قاعود .