مجلس الإسماعيلى الجديد يجتمع مع اللاعبين.. صور

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، اجتماعًا مع الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو واللاعبين، وذلك على هامش المران الذى أقيم عصر اليوم على ملعب الدراويش بالإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشواره بمسابقة الدوري المحلي.

وحرص مسئولو النادي على تحفيز اللاعبين من أجل استمرار مسيرة الانتصارات مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تهيئة الأجواء التي تكفل تحقيق الاستقرار الإداري والمادي داخل قلعة الدراويش.

كما طالب مجلس إدارة النادي من اللاعبين بضرورة بذل أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير ووضع الفريق في مكانته المعروفة بين أندية الكبار.

وشددوا أن الفريق حاليًا يحتل مركز لا يليق على الإطلاق بمكانته والأمر يحتاج لتكاتف الجميع بغية النهوض سريعًا وتحسين وضعية الفريق بجدول البطولة المحلية.