شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.. الأهلى فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الإثنين 30 / 1 / 2023 مباراة واحدة بين فريقى غزل المحلة والبنك الأهلى في ختام الجولة السادسة عشرة من عمر البطولة.

غزل المحلة يتعادل مع البنك الأهلى 2/2 بهدف +90.. فيديو