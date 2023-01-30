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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.. الأهلى فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الإثنين 30 / 1 / 2023 مباراة واحدة بين فريقى غزل المحلة والبنك الأهلى في ختام الجولة السادسة عشرة من عمر البطولة.
غزل المحلة يتعادل مع البنك الأهلى 2/2 بهدف +90.. فيديو
تعادل فريق غزل المحلة مع نظيرة البنك الأهلى بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز