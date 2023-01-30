شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان: مفاوضات الزمالك لضم بلحاج فى مراحلها الحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشافعى صالح، رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، أن المفاوضات مع مسئولى نادى الزمالك حول ضم المغربى أحمد بلحاج مهاجم الفريق الأسوانى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أضاف رئيس أسوان فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن حمادة صالح نائب رئيس مجلس إدارة أسوان وأعضاء المجلس يتفاوضون مع نظرائهم فى الزمالك حول صفقة بلحاج، وإن الأمور فى طريقها للحسم خلال الساعات المقبلة.

تابع الشافعى صالح تصريحاته، إن الصفقة لم تحسم للزمالك حتى الوقت الحالى، إلا أن المفاوضات مازالت مستمرة ومن المنتظر حسمها خلال الساعات المقبلة.

وكان أحمد بلحاج تحدث عن تأثير أيمن الرمادي، مدرب فريق أسوان، في المستوى الفني الخاص به، وقال بلحاج، في تصريحات تليفزيونية: "منذ اليوم الأول تلقيت ترحيبا كبيرا من جانب الجماهير المصرية، وخاصة الشعب الأسواني".

وأضاف: "منذ قدوم أيمن الرمادي غير الكثير من الأشياء، وكان ينصحني دائما بالهدوء وأبتعد عن التوتر، وهذا ساعدني كثيرا، وربيع ياسين أيضا ساعدني جدا، صراحة الثنائي ساعدني كثيرا".