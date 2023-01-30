شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتعاقد مع "كيشو" جوكر مستقبل سبورت مقابل 350 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة الترسانة فى التعاقد مع محمد ممدوح كيشو مدافع وسط مستقبل سبورت لتدعيم صفوف الشواكيش فى الميركاتو الشتوى الجارى.

وقامت إدارة الترسانة بتسديد مبلغ 350 ألف جنيه لنظرائهم فى المستقبل من أجل الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب فى ظل رغبة مسئولى الشواكيش فى العودة لأجواء المنافسة فى الدور الثانى.

يأتى ذلك بعدما قامت إدارة الترسانة بتجديد الثقة فى خالد عيد المدير الفنى للفريق ومطالبته بالاستمرار وبناء فريق قوى قادر على المنافسة فى الموسم الحالى أو البقاء بدورى المحترفين على أقل تقدير فى الموسم المقبل فى ظل المنافسة الشرسة التى تشهدها المجموعة فى الموسم الحالى بين أكثر من نادٍ على رأسها القناة والسكة الحديد وزد أف سى ووادى دجلة والمصرية للاتصالات.

ويستعد الترسانة حاليًا لمواجهة الإنتاج الحربى الجمعة المقبل فى الجولة السادسة عشرة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.

ويحتل الترسانة المركز السابع بجدول ترتيب المجموعة برصيد 23 نقطة ويسعى للتعاقد مع عدد من اللاعبين السوبر من أجل العودة لأجواء المنافسة من جديد أو البقاء بالمسابقة على أقل تقدير.

كان اتحاد الكرة أقر فى بداية الموسم بتطبيق دورى المحترفين العام المقبل والذى يقضى ببقاء خمس فرق من كل مجموعة فى المجموعات الثلاث بالإضافة لإقامة دورة من الثلاث فرق أصحاب المركز السادس فى كل مجموعة يستمر منهم فرقتين مع هبوط باقى الفرق .