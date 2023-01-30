كريستيانو رونالدو سيعود لأوروبا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف رودي جارسيا المدير الفني الحالي للنصر السعودي عن مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مع الفريق عقب انتهاء عقده .

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" تصريحات جارسيا التي قال خلالها :" رونالدو سيعود لأوروبا ".

وأضاف رودي جارسيا "كريستيانو رونالدو إضافة إيجابية لأنه يساعد في تشتيت المدافعين". "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. لن ينهي مسيرته في النصر ، سيعود إلى أوروبا بعد انتهاء عقده ".

يذكر أن رونالدو لم يسجل بعد مع ناديه الجديد ، وفشل في هز الشباك في أول ظهور له في الدوري ضد الاتفاق أو في خروج النصر في كأس السوبر السعودي إلى الاتحاد. فقط سجل في المباراة الودية بين الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان .

الجدير بالذكر أن رونالدو انتقل للنصر مؤخرا لمدة موسمين بعدما فسخ تعاقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.