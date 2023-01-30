سكاي سبورتس تكشف عن إستهداف «محمد صلاح»

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير بريطانية أن الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي على رادار الدوري السعودي .

إستهداف «محمد صلاح»

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن رابطة المحترفين السعودية تستهدف تواجد محمد صلاح وكيفين دي بروين في المواسم القادمة وتسوق نفسها على أنها جزء من "الأحلام الجديدة" كجزء من رؤية رؤية المملكة 2030، حيث أن الهدف الأساسي هو أن تكون دولة رائدة في جميع الجوانب ودعم ملف السعودية ومصر واليونان المحتمل لتنظيم كأس العالم 2030.

وأضافت :" لم تستثن السعودية من إقناع ليونيل ميسي بالانضمام للدوري السعودي مع كريستيانو رونالدو لرفع مستوى الدوري ، على الرغم من مناقشات الفائز بكأس العالم مع باريس سان جيرمان بشأن تجديد تعاقده ".

وأوضحت :" قيل لقناة سكاي سبورتس نيوز أن إمكانية التوقيع مع المنتخب الأرجنتيني الدولي هذا الصيف أو في المستقبل القريب لا تزال مفتوحة ".

وتابعت :"الهلال السعودي مستعد لجعل ميسي الذي هو بالفعل سفيرا للسياحة في المملكة العربية السعودية، اللاعب الأعلى أجرا في العالم".