شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى ينضم للبنك الأهلى مقابل 3 ملايين جنيه مع إعارة إسلام جابر للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو البنك الأهلى في ضم باسم مرسى مهاجم فريق الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مقابل 3 ملايين جنيه ولمدة ثلاث مواسم ونصف لتعويض رحيل المهاجم ناصر منسى لفريق الزمالك.

وجاء ضمن الصفقة أيضًا انضمام إسلام جابر لاعب خط وسط فريق البنك الأهلى لمدة 6 أشهر لفريق الإسماعيلى على سبيل الإعارة.

و تعادل فريق غزل المحلة مع نظيرة البنك الأهلى بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز محمود قاعود و أحمد ياسر لفريق البنك الأهلى في الدقيقة 4 ، 65 وتمكن جبريل أورك وإبراهيما كونية من تسجيل أهداف فريق غزل المحلة في الدقيقة 17، 93 .

وكان وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 13 محتل بها المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 26 محتلاً المركز السابع.