شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتصدر المجموعة الأولى فى دورى مرتبط اليد.. والزمالك الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق الأهلى ترتيب المجموعة الأولى بالمرحلة الثانية بدورى مرتبط اليد للموسم المحلى 2022/2023 لمواليد 2004 برصيد 8 نقط.

ويتصدر الزمالك المجموعة الثانية بنفس الرصيد، بينما يتصدر سبورتنج المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد تعديل موعد مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها 23 فبراير المقبل ضمن المرحلة الثانية بالدورى لتقام فى تمام الثامنة مساءا بدلا من الرابعة عصرًا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر والتى أصبحت تستضيف لقاءات القمة بكرة اليد خلال الفترة الأخيرة.

ويشهد دورى محترفى اليد فترة توقف خلال هذه الفترة ، نظرا لمشاركة المنتخب فى بطولة العالم التى اختتمت أمس ببولندا والسويد.