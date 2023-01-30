شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل مع البنك الأهلى 2/2 بهدف +90.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق غزل المحلة مع نظيرة البنك الأهلى بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز محمود قاعود و أحمد ياسر لفريق البنك الأهلى في الدقيقة 4 ، 65 وتمكن جبريل أورك وإبراهيما كونية من تسجيل أهداف فريق غزل المحلة في الدقيقة 17، 93 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 13 محتل بها المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 26 محتلاً المركز السابع.

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق البنك الأهلى عن طريق كريم بامبو ومحمود قاعود ومحمد هلال بينما هجمات فريق غزل المحلة عن طريق جبريل أورك وأحمد الشيخ وكريم مصطفى.

و خاض فريق غزل المحلة بقيادة عبدالباقى جمال المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. محمود علاء ، محمد " بازوكا " ، مصطفى العش ، معاذ الحناوي ، محمد جابر .

خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد النادري ، كريم مصطفى ، أحمد الشيخ .

خط الهجوم .. جابرييل أورك .

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة اليوناني بابا فاسيليو كالتالى :

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل .

خط الدفاع.. أحمد ياسين_ إسحاق يعقوبو _ أسامة ابراهيم _ أحمد العش .

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ أحمد ياسر .

خط الهجوم.. كريم بامبو _ محمود قاعود .