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سجدة هشام تحصد الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للكونغ فو تحت سن الـ8 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - حصدت اللاعبة سجدة هشام عبد الجليل، الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للكونغ فو المقامة فى ستاد القاهرة الدولى تحت سن 8 سنوات، وحصلت على المستوى الأول.

 

ونجح اللاعبون إسماعيل مصطفى إسماعيل، انس إسلام رمضان، عمر محمد عمر، سيف علاء، عمر علاء، فى حصد ميداليات ذهبية، وحصدت كل من ريتاج عمرو حسن، لمار عمرو، ميدالية برونزية فى البطولة.

 

ويقود الفريق جهاز فني مكون من الكابتن هناء مدبولى عيد، وآية مدبولى عيد.

 

وشهدت البطولة حضور كبير لأسر اللاعبين الذين شجعوا اللاعبين من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني على جهوده الكبيرة مع اللاعبين وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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