شكرا لقرائتكم خبر عن فراشات الصيد يتوجن ببطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية لمرحلة 15 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت فراشات السباحة التوقيعية بنادى الصيد بكأس المركز الأول ببطولة الجمهورية لمرحلة 15 سنة والتى أقيمت منافساتها بنادى هيليوبوليس، وقد جاءت النتائج كالتالى:

فازت السباحة زينة عمرو بالمركز الثانى فردى، فيما حققت سلمى هانى المركز الثالث فردى، فيما حصدت سلمى هانى وزينة عمرو المركز الأول زوجى.

كما توج الفريق بالمركز الأول فى مسابقة الفرق، بتشكيل يضم السباحات جودى وائل، جنى رؤوف، زينة عمرو، سلمى هانى، ياسمين منصور، ملك البرماوى، زينة خالد، نادين محى الدين، سلمى أحمد، ليلى عبد الحليم.

وحقق الفريق المركز الأول فى مسابقة الكومبو، بتشكيل يضم السباحات جنى رؤوف، جودى وائل، زينة عمرو، سلمى هانى، ياسمين منصور، زينة خالد، ملك البرماوى، نادين محيى الدين، سلمى أحمد، ليلى عبد الحليم، نور أشرف، نيروز أحمد.

ويتكون الجهاز الفنى والإدارى من رئيس الجهاز المهندس شريف حبيب، نائب رئيس الجهاز المهندس هشام الجارحى، المدير الفنى أيرا ليمونسكا، مدرب عام ريتا عزت، مدربين نور الإيوبى وناريمان خالد وهنا فادى، مدربى اللياقة عبد الله مخيمر وزينة مرعى، المدير الإدارى عبد القادر السيد، إدارى محمود الخطيب.