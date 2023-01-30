شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على طوخ 2 /1 فى أولى وديات معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي المصري وطوخ، عصر اليوم الاثنين، بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف نظيف سجله اسلام عطية فى الدقيقة السابعة والثلاثين، ونجح فريق طوخ في تسجيل التعادل بهدف في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني قبل أن ينجح الناشئ عمرو المرسي في إحراز هدف الفوز للمصري في الدقيقة الحادية والعشرين لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين لهدف.

وخاض النادي المصري المباراة بتشكيل مكون من: عصام ثروت في حراسة المرمى ، محمد فوزي جاد ، السعيد كمال " سعيدو"، أحمد عماد ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، يتقدمهم الثنائي أحمد شداد وحسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، يتقدمهما الثلاثي أحمد الشيخ واسلام عطية وحسام جريشة كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد رجب عمران.

فيما دفع حسام حسن خلال الشوط الثاني بتشكيل مكون من محمد شحاته في حراسة المرمى ، مازن عزام ، السعيد كمال " سعيدو" ، أحمد عماد ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، شريف دابو واسلام عطية ورجب عمران ولؤي فهمي لخط الوسط ، فرانك ايتوجا وعمرو المرسي لخط الهجوم.