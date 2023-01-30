شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكثف جهوده للتعاقد مع والتر بواليا قبل غلق باب القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو النادى الإسماعيلى جهودهم للتعاقد مع الكونغولى والتر بواليا مهاجم القادسية السعودى الحالي والأهلى السابق قبل غلق باب القيد الشتوى لدعم الخط الهجومى للدراويش بناء على رغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق

وتعقد لجنة الاسماعيلى اجتماعًا مع أيمن الجمل مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى حاليًا لمناقشة ملف الصفقات قبل غلق باب القيد الشتوى.



يستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الخامسة مساء الأحد 5 فبراير المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.



ومنح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، فى أعقاب الانتصار على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السادسة عشرة من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

ويستعيد الإسماعيلى جهود لاعبه أحمد مدبولى، صانع ألعاب الفريق، فى مباراة الاتحاد السكندري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب أحمد مدبولى عن مباراة الاسماعيلى مع الداخلية التى أقيمت مساء الجمعة باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للمسابقة، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الدراويش مع أسوان والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وكان أحمد مدبولي قد حصل على البطاقتين السابقتين خلال مواجهتي الزمالك وطلائع الجيش ضمن منافسات المسابقة المحلية.