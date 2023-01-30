شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى عن انتقاله للبنك الأهلى: "المفاوضات شغالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باسم مرسى، مهاجم الإسماعيلى، أن المفاوضات جارية بين مسئولي البنك الأهلى والدراويش لانضمامه إلى فريق البنك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتعويض رحيل ناصر منسى.

وقال باسم مرسى فى تصريحات لليوم السابع، "إن المفاوضات حاليا شغالة بين مسئولي الناديين، وحسم الأمر خلال الساعات القيلية المقبلة".

ويرغب مسئولو البنك الأهلى فى التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم الفريق وتعويض رحيل ناصر منسى مهاجم الفريق إلى الزمالك.

ونجح مسئولو البنك الأهلى فى التعاقد مع البوركينى سعيدو سيمبوري لاعب فريق الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم الفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وشارك البوركينى سعيدو سيمبوري لاعب خط الوسط فى 6 مباريات هذا الموسم مع فريق الاتحاد السكندرى عقب أقناع الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو من التعاقد مع اللاعب.

ويحل فريق غزل المحلة، بعد قليل، ضيفاً على البنك الأهلي، فى ختام مباريات الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خلال اللقاء الذي يستضيفه استاد القاهرة الدولي.

ويأمل فريق المحلة تحت القيادة الفنية لمدربه عبد الباقي جمال فى مواصلة انتصاراته بالدوري بعد الفوز الثمين الذى حققه الفريق المحلاوى فى المباراة الماضية أمام نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، فيما يبحث البنك الأهلي عن تصحيح المسار بعد الهزيمة التي تلقاها في المباراة الماضية أمام النادي الأهلي بهدف نظيف.

وتعد مباراة اليوم بين غزل المحلة والبنك الأهلي هى أول مباراة لفريق البنك تحت القيادة الفنية لبابا فاسيليو، والذى تولى الإدارة الفنية للفريق مؤخراً أملاً في تحسن النتائج، وكان بابا فاسيليو قد خاض تجربة مميزة مع غزل المحلة في بداية الموسم الجاري، قبل أن يرحل عن الفريق بسبب الأزمات المادية.

وشدد عبد الباقي جمال على أهمية الفوز في مباراة اليوم ورفع رصيد غزل المحلة إلى النقطة 28 ليقترب الفريق من المربع الذهبي، فيما طالب بابا فاسيليو لاعبي الينك الأهلي بضرورة الفوز للخروج من نفق النتائج المظلمة والابتعاد عن دوامة الهبوط.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الغربية بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المحلة 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.