شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يضم عمرو مرعي رسميًا في صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي إنبي عن التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم فريق المصري البورسعيدي رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق البترولي خلال شهر يناير الجاري.

ودخل عمرو مرعى، مهاجم المصري السابق، دائرة اهتمامات نادى إنبي لتدعيم هجوم الفريق فى الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع النادي المصري بالتراضي.

عمرو مرعي سبق ولعب فى صفوف إنبي، وتألق مع الفريق البترولي بعدما شارك فى 33 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 8 أخرى، وتعد تلك الفترة هى الأكثر توهجاً فى مسيرة مرعي. ويستعد فريق إنبي لمواجهة سيراميكا المقبلة المقرر لها يوم 5 فبراير المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.