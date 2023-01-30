شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل للدور الثاني فى بطولة ليون المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس الأرضي، فى التأهل للدور الثاني ببطولة ليون المفتوحة للتنس، اليوم الاثنين، بعد الفوز السهل على الكرواتية آنا كونجو.

وفازت ميار شريف الكرواتية آنا كونجو 6 / 2 و3 / 2 في المجموعة الأول، حيث انسحبت كونجو خلال المجموعة الثانية من المباراة.

وكذلك تأهلت البلجيكية مارينا زينفسكا إلى الدور الثاني بالفوز على المجرية دلما جالفي 6 / 1 و7 / 6.

وتستأنف منافسات الدور الأول اليوم حيث تشهد مواجهات من بينها مباراة الإسبانية جاربين موجوروزا أمام التشيكية ليندا نوسكوفا، ومباراة الألمانية جول نيمير أمام الصربية أولجا دانيلوفيتش، كما تلتقي الفرنسية أليز كورنيه مع الكولومبية كاميلا أوسوريو.