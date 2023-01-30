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ميار شريف تتأهل للدور الثاني فى بطولة ليون المفتوحة للتنس

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القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس الأرضي، فى التأهل للدور الثاني ببطولة ليون المفتوحة للتنس، اليوم الاثنين، بعد الفوز السهل على الكرواتية آنا كونجو.

 

وفازت ميار شريف الكرواتية آنا كونجو 6 / 2 و3 / 2  في المجموعة الأول، حيث انسحبت كونجو خلال المجموعة الثانية من المباراة.

 

وكذلك تأهلت البلجيكية مارينا زينفسكا إلى الدور الثاني بالفوز على المجرية دلما جالفي 6 / 1 و7 / 6.

 

وتستأنف منافسات الدور الأول اليوم حيث تشهد مواجهات من بينها مباراة الإسبانية جاربين موجوروزا أمام التشيكية ليندا نوسكوفا، ومباراة الألمانية جول نيمير أمام الصربية أولجا دانيلوفيتش، كما تلتقي الفرنسية أليز كورنيه مع الكولومبية كاميلا أوسوريو.

 

وكانت ميار شريف قد ودعت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد الخسارة من البولندية ماجدة لينيت، في مجموعين دون رد، وذلك بعد تأجيل المباراة التي أقيمت في مطلع الشهر الجاري، بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

 

وخسرت ميار شريف المجموعتين الأولى والثانية، في مستهل مشوارها ببطولة أستراليا المفتوحة، بعد انتهاء المجموعة الأولى بنتيجة 5- 7، قبل أن تخسر في المجموعة الثانية بنتيجة 6-1، لتستقر في الترتيب 54 على العالم بعد وداع البطولة.   

 

 

يشار إلى أن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، هي أولى البطولات الكبرى «جراند سلام» التي تنطلق هذا الموسم، وانتهت منافساتها أمس.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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