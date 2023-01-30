شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتعادل مع غزل المحلة 1/1 فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول بين فريقى البنك الاهلى و غزل المحلة فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

أحراز محمود قاعود لاعب فريق البنك الاهلى هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 4 ثم أدراك جبريل أورك هدف التعادل لفريق غزل المحلة في الدقيقة 17 .

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين، وظهرت خطورة فريق البنك الأهلى عن طريق كريم بامبو ومحمود قاعود ومحمد هلال، بينما هجمات فريق غزل المحلة عن طريق جبريل أورك وأحمد الشيخ وكريم مصطفى.

و خاض فريق غزل المحلة بقيادة عبدالباقى جمال المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. محمود علاء ، محمد " بازوكا " ، مصطفى العش ، معاذ الحناوي ، محمد جابر .

خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد النادري ، كريم مصطفى ، أحمد الشيخ .

خط الهجوم .. جابرييل أورك .

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة اليوناني بابا فاسيليو كالتالى :

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل .

خط الدفاع.. أحمد ياسين_ إسحاق يعقوبو _ أسامة ابراهيم _ أحمد العش .

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ أحمد ياسر .

خط الهجوم.. كريم بامبو _ محمود قاعود .