شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات يفوز على العبور فى كأس مصر بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصرية للاتصالات الفوز على العبور اليوم بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد الأهلي والسلام بالدور التمهيدي الرابع لكأس مصر لكرة القدم.

وقاد العبور اليوم في المباراة محمد سعيد مدير فني وشريف عثمان مدرب عام وقدم العبور أداء جيد خلال شوطي المباراة، وتبادلا الفريقين الهجمات.ويستضيف العبور فريق وادي دجلة فى أولي مباريات الدور الثاني من الدوري الممتاز ب.

وكان فريق السكة الحديد تأهل لدور الـ32 بعد الفوز على زد بركلات الترجيح 7/6، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد السكة الحديد في الدور الرابع التمهيدى بكأس مصر.

وفى إطار مباريات نفس الدور نجح فريق النجوم الذى ينافس بدورى القسم الثالث فى التأهل لدور الـ64 بعد فوزه على تليفونات بنى سويف 3 / 1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 2/2 .