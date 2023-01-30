شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يهزم القناة 2 / 0 وديا فى ختام معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الشباب، بقيادة محمود جابر، على الفريق الأول بنادى القناة بهدفين نظيفين سجلهما يوسف عزب ويوسف حسن، فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب الأخير اليوم فى ختام معسكر الفراعنة الصغار بالإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا للشباب فى الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس المقبلين.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب ، في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبدالجليل إمام المدير الإداري للمنتخب، وأحمد ايهاب إداري ، علاء سعيد مسئول المهمات.