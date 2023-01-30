شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يتفقد الصالات المغطاة باستاد القاهرة قبل البطولة العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وحرص ياسر قمر رئيس الاتحاد وعمرو مخلوف أمين صندوق ورئيس اللجنة العليا للبطولة وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة على تفقد الصالات المغطاة قبل استضافة هذا الحدث المهم.

وحصل مجلس إدارة الاتحاد على موافقة رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي على اقامة البطولة على صالتي رقم 2 و 3 بالإضافة إلى صالة رقم 4 التي ستشهد تدريبات الفرق المشاركة في البطولة..

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة الطائرة عن مشاركة 16 ناديًا في البطولة، وجاءت قائمة الأندية كالتالي: نادي النصر ”البحرين”، نادي بني ياس ”الإماراتي”، نادي الوكرة ”قطر”، النادي الاهلي ”قطر”، نادي الزمالك ”مصر”، النادي الأهلي ”مصر”، نادي الميناء ”اليمن”، نادي خيبل المهرة ”اليمن”، نادي السيب ”عمان”، نادي كاظمة ”الكويت”، نادي القوات ”فلسطين”، نادي الصداقة ”فلسطين”، نادي مصافي الشمال ”العراق”، نادي السويحلي ”ليبيا”، نادي أهلي طرابلس ”ليبيا”، نادي الكويت ”الكويت”.