شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يزور النادى الإسماعيلى ويجتمع بـ"ميدو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، النادي الإسماعيلي عصر اليوم الاثنين، بصحبة جهازه المعاون، فى ضوء الخطة التي وضعها مدرب الفراعنة لزيارة جميع الأندية التي تشارك فى الدوري الممتاز، وكان فى استقبالهم الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادى بقيادة أحمد حسام ميدو، قبل أن تشهد زيارة ”فيتوريا” لغرف ملابس اللاعبين وملاعب التدريب وصالة الجيم.

وعقد المدرب البرتغالي جلسة مع ميدو وجهازه المعاون فى حضور لاعبي الدراويش لمناقشة بعض الأمور الفنية.

ويسعي ” فيتوريا ” لزيارة جميع أندية الدوري العام لعقد جلسات مع جميع المديرين الفنيين لفرق المسابقة المحلية، من أجل التعرف عن قرب على طرق تدريب اللاعبين وتفاصيل مقرات التدريب في الأندية.